Российская школьница умерла в «Артеке»

Девочка из Махачкалы обнаружена мертвой после ночного сна в детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю в среду, 13 ноября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что накануне вечером 15-летняя школьница легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни.

Следователи допросят воспитанников и сотрудников лагеря.

В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке». Из материалов дела следует, что мальчика из лагеря госпитализировали, и врачи заподозрили у него пневмонию. Через несколько часов ребенок скончался.

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