Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

В рамках борьбы с «зарплатным рабством» Банк России предлагает ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но уже открытый в другом банке. Такое предложение содержится в докладе регулятора «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Помимо предоставления работнику права на бесплатный вывод денежных средств с зарплатной карты, ЦБ хочет дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Указывается, что благодаря этой технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка.

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Еще один предложенный регулятором способ борьбы с «зарплатным рабством» заключается в инициативе вводить несколько зарплатных банков на выбор в госорганах и госкомпаниях.

По сути закон об отмене «зарплатного рабства» был принят еще в 2014 году. Тогда президент Владимир Путин подписал документ, который позволил сотрудникам самим выбирать, в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель. Тем не менее фактически принятый закон так и не решил проблему.

Банк России считает, что для реализации этого права существуют несколько препятствий. В частности, одним из таких барьеров становится комиссия за перевод средств в другой банк. «Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт», — отмечается в докладе.

О проработке идеи использования системы быстрых платежей для перевода зарплат сообщалось еще в апреле. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назвала возможность физическим лицам вне зависимости от работодателя получать зарплату на счет в тот банк, в который он хочет, «правильной идеей».

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