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Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

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В рамках борьбы с «зарплатным рабством» Банк России предлагает ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, но уже открытый в другом банке. Такое предложение содержится в докладе регулятора «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Помимо предоставления работнику права на бесплатный вывод денежных средств с зарплатной карты, ЦБ хочет дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Указывается, что благодаря этой технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка.

Еще один предложенный регулятором способ борьбы с «зарплатным рабством» заключается в инициативе вводить несколько зарплатных банков на выбор в госорганах и госкомпаниях.

По сути закон об отмене «зарплатного рабства» был принят еще в 2014 году. Тогда президент Владимир Путин подписал документ, который позволил сотрудникам самим выбирать, в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель. Тем не менее фактически принятый закон так и не решил проблему.

Банк России считает, что для реализации этого права существуют несколько препятствий. В частности, одним из таких барьеров становится комиссия за перевод средств в другой банк. «Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт», — отмечается в докладе.

О проработке идеи использования системы быстрых платежей для перевода зарплат сообщалось еще в апреле. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назвала возможность физическим лицам вне зависимости от работодателя получать зарплату на счет в тот банк, в который он хочет, «правильной идеей».

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