Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Тюменский солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев, извинился перед родными Евгения Графова, получившего тяжелые ранения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, сосед Графовых рассказал ему, что Шамсутдинов позвонил из СИЗО матери раненного и извинился. Солдат якобы сказал, что не хотел расстреливать Графова, «но в суете зацепил и его».

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Подтвердить эту информацию и близких Графова не удалось — они не общаются со СМИ. Сам пострадавший находится в столичном госпитале имени Бурденко в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что размер компенсации семьям погибших при расстреле в Забайкалье военнослужащих составил 6,7 миллиона рублей. Общая сумма распределялась за каждого погибшего военнослужащего в равных долях, без учета должностей и воинских званий и составила 6 миллионов 680 тысяч рублей на человека.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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