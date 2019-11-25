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Умер актер из фильма «Золотой теленок»

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Виктор Семенов
Виктор Семенов

Умер заслуженный артист России Виктор Семенов. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте Театра на Таганке, в котором работал актер.

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — говорится в публикации.

Причина смерти актера не уточняется. Ему было 76 лет.

В Театре на Таганке Семенов участвовал в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет» и «Калека с Инишмана». Кроме того, он снимался в кино. Среди наиболее известных работ с его участием — «Золотой теленок», «Марш славянки», «Красавец-мужчина», «Моонзунд», «Мишка, Серега и я», «Карусель» и «Если есть паруса».

7 ноября стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Купцова. Актер скончался сразу после окончания спектакля «Маленький принц». Ему было 64 года.

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