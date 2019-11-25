Женщину с 31 пальцем объявили ведьмой

Жительницу индийского штата Одиша (Орисса) с необычным количеством пальцев заподозрили в колдовстве. Об этом сообщает издание Daily Mail.

63-летняя Кумар Найак (Kumar Nayak) страдает полидактилией — распространенной наследственной аномалией, которая характеризуется необычно большим количеством пальцев на руках и ногах. У нее 12 пальцев на руках и 19 — на ногах.

«Я появилась на свет с этим дефектом и не лечилась, потому что родом из бедной семьи, — объясняет она. — Соседи верят, что я ведьма, и сторонятся меня. Иногда посторонние приходят, чтобы посмотреть на мое отклонение. Мне приходится сидеть дома, потому что ко мне относятся не так, как к другим».

18 ноября сообщалось, что шестилетнего мальчика из индийского города Дели, который родился с хвостом, сочли воплощением обезьяноподобного бога Ханумана. Его дом осаждали паломники, которые пришли поклониться ребенку.

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