Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
В России замахнулись на международный мегапроект
Российские подростки ложно обвинили инвалида в педофилии и устроили самосуд
Голунов пришел в суд в бронежилете
Т-72 выдержал взрыв мины
В России завели дело на главного авторитета Азербайджана
Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Москвичи снова пережили самую холодную ночь осени 
Израиль заставил свои посольства работать
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро
Новости партнеров

Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей

Перейти в «Мою Ленту»

В китайском городе Луфэн, провинция Гуандун, 21-летнему пациенту с девятью пальцами на левой ноге удалили лишние. Об этом сообщает Daily Mail.

Пациент по имени Ацзюнь все детство избегал контактов со сверстниками и стеснялся приглашать девушек на свидание. Из-за мутации он чувствовал себя неполноценным и бесполезным.

«С третьего класса я перестал носить сандалии, — рассказал юноша. — У меня никогда не было отношений с девушкой из-за моего внешнего вида. Я уже и не надеялся, что смогу найти возлюбленную».

Родители Ацзюня были против операции по удалению лишних пальцев, поскольку местная предсказательница считала эту мутацию хорошим знаком. «Они очень суеверные. По их мнению, если нога выглядит ненормально, ее можно спрятать в ботинке», — отметил юноша.

Повзрослев, китаец все же решил обратиться в больницу. Врачи сделали пациенту рентген и направили на операцию. «Это крайне редкий случай, когда деформацию у человека не исправляли на протяжении 21 года», — подчеркнул доктор У Сян.

Хирурги провели девятичасовую операцию и удалили Ацзюню лишние пальцы на левой ноге. Сейчас пациент находится в больнице и восстанавливается. Ожидается, что его отпустят домой в ближайшие недели. «Я чувствую себя отлично. Хочу сказать большое спасибо доктору Сяну», — заключил китаец.

Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese man, 21, with NINE TOES on one foot undergoes life-changing surgery
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Мальчик с лишними пальцами оказался в заточении из-за алчных родственников
Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0228 октября

«Причин для возвращения не видим»

История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
10:01Сегодня

В доме с десятками смертоносных змей нашли труп женщины

07:15Сегодня

Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины

04:51Сегодня

Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд

Из жизни00:0623 октября
Стив и Камре Курто

«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»

Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
03:44Сегодня

Собаки породы малинуа после ликвидации аль-Багдади рекордно подорожали

02:26Сегодня

Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина

21:3831 октября

Врач тайно оплодотворял женщин своей спермой

Из жизни00:0521 октября

«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»

История россиянина, перебравшегося в Сербию
20:2731 октября

Бывшие одноклассники вспомнили про старого друга спустя 20 лет и спасли его

19:2331 октября

Женщина назло соседу прыгнула в колодец, застряла и отказалась вылезать

18:2431 октября

Кошка спасла хозяйку от пожара и исчезла в дыму

Россия
Российские подростки ложно обвинили инвалида в педофилии и устроили самосуд
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Российский школьник избил новичка за низкий рост
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Названы три основные проблемы российской медицины
Все материалы
Мир
Израиль заставил свои посольства работать
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Россия отреклась от военного союза с Китаем
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Турция передала России сирийских пленных
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине
Все материалы
Бывший СССР
Украинский министр рассказал о поступающих угрозах
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Фото Зеленского с генсеком НАТО рассмешило пользователей сети
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинского депутата довели до слез
Все материалы
Экономика
В российские магазины завезут искусственное мясо
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
В России замахнулись на международный мегапроект
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
Назван способ распознать свежее и сочное мясо
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта личность погибшего в перестрелке с бывшим мэром Киселевска бандита
Бывший мэр сибирского города погиб в перестрелке с бандитами
Грабители напали на дом экс-главы Киселевска. Он убил одного из них и был застрелен
Появилось видео с места перестрелки бывшего российского мэра с бандитами
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты подробности перестрелки бывшего мэра российского города с бандитами
Россиянин зарезал ребенка в детском саду
Житель Нарьян-Мара готовился к преступлению. На убийство его толкнули голоса в голове
Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб
Все материалы
Наука и техника
Т-72 выдержал взрыв мины
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Российские бомбы переупакуют
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Найден способ остановить распространение рака
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Обнаружена неожиданная польза холестерина
Все материалы
Спорт
Тайсон Фьюри нокаутировал профессионального рестлера
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
Российский хоккеист запретил американцам «грязно» шутить и помянул Челябинск
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Толстяк скинул с себя майку и прокатился на пузе после победы любимой команды
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Оголившая грудь на бейсбольном матче модель объяснилась
Все материалы
Культура
Шнуров написал стихотворение о массовых увольнениях врачей
Тайна бюджета дракона
 
My Chemical Romance воссоединились
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Джигурда предложил Малахову подраться из-за женщины
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
В Росгосцирке рассказали о невозможности обойтись без животных в представлениях
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая узнала о раке груди в прямом эфире и расплакалась
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Вопросы на вступительном экзамене из XIX века поразили современных людей
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
Все материалы
Ценности
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала образ Мэрилин Монро
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Ким Кардашьян скопировала откровенные наряды «блондинки в законе»
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Рианна снялась в откровенной фотосессии и показала новую коллекцию белья
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Женщина ужаснулась своей внешности в костюме ведьмы и похудела на 38 килограммов
Все материалы
Путешествия
В смертельном ДТП с туристами спасся лишь священник
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российских паломников перестали считать туристами
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Копившую два года на путешествие туристку нашли мертвой
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Самолет в российском аэропорту подвергли досмотру из-за сообщений о бомбе
Все материалы
Из жизни
Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
В доме с десятками смертоносных змей нашли труп женщины
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Муж уличил жену в измене с любовником на заднем сиденье ее машины
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина хранил в телефоне коллекцию порнофильмов и пошел под суд
Все материалы
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Все материалы
Дом
Россиянам пообещали много дешевых магазинов
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Трамп сменил место жительства
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Названы лучшие города России для покупки жилья
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы