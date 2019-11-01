Юноша десятки лет ходил с девятью пальцами на ноге из-за суеверных родителей

В китайском городе Луфэн, провинция Гуандун, 21-летнему пациенту с девятью пальцами на левой ноге удалили лишние. Об этом сообщает Daily Mail.

Пациент по имени Ацзюнь все детство избегал контактов со сверстниками и стеснялся приглашать девушек на свидание. Из-за мутации он чувствовал себя неполноценным и бесполезным.

«С третьего класса я перестал носить сандалии, — рассказал юноша. — У меня никогда не было отношений с девушкой из-за моего внешнего вида. Я уже и не надеялся, что смогу найти возлюбленную».

Родители Ацзюня были против операции по удалению лишних пальцев, поскольку местная предсказательница считала эту мутацию хорошим знаком. «Они очень суеверные. По их мнению, если нога выглядит ненормально, ее можно спрятать в ботинке», — отметил юноша.

Повзрослев, китаец все же решил обратиться в больницу. Врачи сделали пациенту рентген и направили на операцию. «Это крайне редкий случай, когда деформацию у человека не исправляли на протяжении 21 года», — подчеркнул доктор У Сян.

Хирурги провели девятичасовую операцию и удалили Ацзюню лишние пальцы на левой ноге. Сейчас пациент находится в больнице и восстанавливается. Ожидается, что его отпустят домой в ближайшие недели. «Я чувствую себя отлично. Хочу сказать большое спасибо доктору Сяну», — заключил китаец.

Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

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