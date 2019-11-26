России захотели показать НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» рассматривает возможность проведения матча регулярного чемпионата в России. Об этом Washington Post рассказал президент Дик Патрик.

По словам функционера, в клубе обсуждалось несколько вариантов для выездного матча, в том числе — в России или Швеции. Патрик отметил, что решение пока не принято, в конечном итоге оно остается за лигой. «Это могло бы случиться в следующем году или через год», — сказал президент «Вашингтона».

В этом сезоне в Европе прошли три матча регулярного чемпионата НХЛ: один из них состоялся в Праге, еще два принял Стокгольм. На следующий сезон лига также запланировала три выездных матча: один в Праге и два в Хельсинки. В комментарии ТАСС заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что пока переговоров о приезде «Вашингтона» в Россию не велось.

Матчи регулярного чемпионата ни разу не проводились на территории России. В последний раз клуб НХЛ приезжал в страну в 2010 году: в контрольной встрече «Каролина Харрикейнс» проиграла питерскому СКА (3:5).

«Вашингтон» в 2018 году впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. В его составе выступают российские нападающие Александр Овечкин (капитан команды), Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

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