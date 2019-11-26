Названо препятствие для роботизации предприятий России

До роботизации предприятий, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, необходимо навести на них порядок и провести автоматизацию и цифровизацию процессов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

«Покупкой станка без наведения порядка не добьешься тех целей, к которым хочешь идти. Мы считаем, что в некоторых случаях, да, такое (роботизация — прим. «Ленты.ру») может потребоваться, но в большинстве случаев мы все-таки наводим порядок», — сказал он.

Ведомство проработало инструменты по автоматизации и цифровизации производств. Предложения направлены на обсуждение у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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