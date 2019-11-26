Режиссер «Звездных войн» обвинил забывчивого актера в утечке сценария

Режиссер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс рассказал, что сценарий картины утек в сеть из-за забывчивого актера. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Он не стал называть имя звезды, однако пояснил, что один из участников проекта оставил сценарий под кроватью в комнате отеля. По словам кинематографиста, человек, который убирался в номере, передал сценарий тому, кто в результате решил выставить его на сайте интернет-аукциона eBay.

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Отмечается, что Disney удалось решить проблему. Один из сотрудников компании обнаружил сценарий на сайте и выкупил его, прежде чем детали сюжета разошлись по сети.

Ранее в интернете появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен финал еще не вышедшего фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Два изображения впервые были опубликованы на портале Reddit и видеохостинге YouTube, после чего их удалили по требованию компании Disney. Автор YouTube-канала World of Geekdom, выпустивший видео с комментариями по поводу утечки кадров, позже заявил, что требование Disney заблокировать видео подтверждает подлинность кадров.

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