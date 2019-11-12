Режиссер восьмых «Звездных войн» обматерил недовольных толерантностью в фильме

Режиссер Райан Джонсон, снявший фильм «Звездные войны: Последние джедаи», обматерил фанатов серии, критиковавших восьмой эпизод за разнообразный актерский состав. Запись его речи опубликовал портал Wired.

«Если кто-то отреагировал на многообразный состав негативно — пошли они ***** [к черту]», — заявил кинематографист.

Джонсон подчеркнул, что большинство поклонников «Звездных войн», писавших ему в Twitter, высказывались конструктивно и были настроены добродушно. «Я считаю, что фанатам необходимо выступить против того, чтобы их ассоциировали с очень маленькой частью [недовольных]», — отметил он.

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В марте 2018-го Райан Джонсон обвинил Россию в попытке повлиять на сюжет «Последних джедаев». Он заявил, что русские тролли атаковали его в Twitter, желая проконтролировать определенные сюжетные повороты. В июне того же года актриса Келли Мари Трэн удалила все свои записи из Instagram после того, как столкнулась с преследованием со стороны рассерженных фанатов «Звездных войн». Актриса, ставшая первой женщиной азиатского происхождения в серии, столкнулась с сексистскими и расистскими комментариями.

Недовольные картиной поклонники также выпустили версию «Последних джедаев», из которой убрали все моменты, где женщины принимают решения, отдают приказы и сражаются в бою. В результате от изначального хронометража осталось лишь 30 процентов.

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