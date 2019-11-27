Немецкий автогигант пообещал массовые увольнения

Немецкий автоконцерн Audi (принадлежит Volkswagen) объявил о масштабных сокращениях, которые начнутся в следующем году и продлятся до 2025-го, пишет Bloomberg.

Под увольнение попадут около 9,5 тысячи человек, что составляет 10,6 процента от общего числа сотрудников компании и около 15 процентов от числа немецких работников.

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Главной причиной сокращений называется стремление сэкономить на зарплатах. Ожидается, что общая выгода составит шесть миллиардов евро.

При этом Audi гарантирует сохранение работы примерно 50 тысячам оставшихся работников вплоть до 2029 года. Помимо этого, будут дополнительно созданы около двух тысяч новых рабочих мест, ориентированных на производство электромобилей и цифровые технологии.

По словам главы Audi Брама Шота, компания стремится стать более гибкой перед лицом вызовов и структурных проблем.

В конце июня массовые увольнения анонсировал американский автоконцерн Ford. В планах компании сократить 12 тысяч сотрудников в европейских подразделениях, а также закрыть шесть заводов на континенте.

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