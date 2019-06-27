Ford сообщил о масштабных увольнениях

Американский концерн Ford сообщил о намерении сократить 12 тысяч сотрудников в Европе в рамках реструктуризации производства. Как пишет «Интерфакс», речь идет о пятой части всего персонала концерна.

Основные сокращения придутся на Россию, Германию, Великобританию и Францию. Об увольнениях было известно ранее, однако конкретные цифры не назывались.

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Ford закроет шесть производств до начала 2020 года, в том числе три российских завода, об этом сообщалось в марте. После этого у концерна останется 18 заводов в Европе.

Вместо этого компания собирается сосредоточиться на сегменте грузопассажирских автомобилей, в котором является лидером, будет разрабатывать новые модели пассажирских автомобилей, в том числе электрокаров, а также собирается наращивать импорт в Европу ограниченного ряда моделей, в которые входит Ford Mustang и Ford Explorer. Концерн планирует увеличить показатель в три раза к 2024 году.

В марте 2019 года Ford сообщил о намерении завершить выпуск легковых машин в России к июлю и планах закрыть предприятия в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. В компании собираются оставить в России только сборку легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Свое решение компания объяснила убытками.

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