Уходящий из России Ford устроил распродажу

Автоконцерн Ford, ранее объявивший о закрытии двух заводов в России, существенно снизил цены на свои автомобили, говорится в сообщении компании, выдержки из которого приводит РБК. Максимальная выгода по новой программе может составить 585 тысяч рублей.

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Сообщается, что скидки распространятся на модели Kuga, Focus, Fiesta и Explorer. Цена на Ford Focus снижена на 175 тысяч рублей, однако покупатели версии Titanium смогут рассчитывать на выгоду в 329 тысяч рублей при условии участия в программах Ford Credit, а также «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» (позволяют компенсировать до 10 процентов от стоимости машины при покупке в кредит). Таким образом, финальная цена может составить 705 тысяч рублей.

Скидка на Ford Kuga составит 175 тысяч рублей, а максимально возможная выгода — 295 тысяч (до 1,3 миллиона рублей). Ford Explorer подешевеет на 400 тысяч рублей (максимально — на 585 тысяч рублей) — до 2,37 миллиона рублей. Стоимость Ford Fiesta снизится на 75 тысяч рублей (максимально — на 229 тысяч). Скидки будут действовать только в апреле.

В конце марта стало известно о закрытии двух российских заводов Ford в Набережных Челнах и Всеволожске. Компания объяснила такое решение низкой рентабельностью производства из-за падения продаж. На закрывающихся заводах собирались легковые автомобили. При этом Ford сохранит в России производство фургонов Ford Transit.

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