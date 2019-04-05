Ford начал увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers, закрывающее свои заводы в России, готово выплатить работникам при добровольном увольнении от 5,5 до 12 месячных окладов. Размер компенсации будет зависеть от стажа сотрудника, говорится в письме отдела персонала, опубликованном Межрегиональным профсоюзом «Рабочая ассоциация» (МПРА) на своей странице во «ВКонтакте». Подлинность письма подтвердили председатель территориальной организации МПРА Игорь Темченко, работающий на заводе в Санкт-Петербурге, и еще один сотрудник компании, пишет Reuters.

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Согласно тексту письма, воспользоваться программой добровольного увольнения можно с 8 до 22 апреля. Работникам со стажем работы в Ford Sollers менее пяти лет предлагается выплатить 5,5 месячного оклада. На самую большую компенсацию (12 окладов) могут рассчитывать сотрудники, проработавшие в компании 15 и более лет. Детальная информация о добровольных увольнениях будет объявлена 8 апреля.

По словам Темченко, в случае отказа от этого предложения работников будут увольнять по сокращению штата. Он добавил, что профсоюз в Ленинградской области недоволен предложенными условиями и собирается протестовать. В самой компании Reuters заявили, что ждут заявок от сотрудников и пересматривать предложенные условия не планируют. Возможности протестов в Ford Sollers не комментируют.

Ранее российский автоконцерн «КамАЗ» объявил, что готов спасти сотрудников двух заводов компании Ford Sollers после их закрытия в связи с уходом американского производителя из России. Представитель госкорпорации «Ростех», в которую входит автоконцерн, объявил о готовности компании нанять уволенных работников Ford.

В марте стало известно, что компания Ford Sollers намеревается свернуть бизнес в России и покинуть этот рынок. Ford также не планирует экспортировать свои автомобили в Россию из-за слабых продаж, но продолжит выпуск легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Два автомобильных завода ждет закрытие — речь идет о предприятиях в Набережных Челнах (выпускает Ford Fiesta и Ford Ecosport) и во Всеволожске (Ford Focus и Ford Mondeo).

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