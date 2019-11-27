Украина поставила России крайний срок по газовому соглашению

Долгосрочное соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной по европейским правилам должно быть заключено до 13 декабря 2019 года. Такое заявление сделал гендиректор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, пишет Bloomberg.

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Он пояснил, что, по европейским правилам, зарезервировать мощности нужно заранее, и 13 декабря является крайней для этого датой. Витренко отметил, что украинская сторона и так регулярно отодвигала дедлайн, чтобы позволить долгосрочное бронирование мощностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны испытывают дефицит времени при обсуждении нового транзитного контракта. Он отметил, что Москва передала Киеву все предложения, однако о деталях переговоров говорить отказался.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.

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