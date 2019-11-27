Рекордную сделку с недвижимостью заключили в Гонконге

Многопрофильный конгломерат Sun Hung Kai Properties Ltd. приобрел земельный участок в центре Гонконга за 42 миллиарда гонконгских долларов (5,4 миллиарда долларов США, или 344 миллиарда рублей), сообщает «Интерфакс».

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Лот, расположенный по соседству с самым высоким зданием в Гонконге — Международным коммерческим центром, продали на правительственном аукционе. Перед торгами аналитики оценивали стоимость земли в 4-12 миллиардов долларов США. Таким образом, инвестору удалось купить объект по близкой к минимуму цене.

На приобретенном участке Sun Hung Kai Properties планирует возвести офисные здания, гостиницу и торговый комплекс. Общая площадь возведенных объектов составит почти 300 тысяч квадратных метров.

Сделка с Sun Hung Kai Properties, предположительно, стала самой дорогой на мировом рынке недвижимости: в 2017-м крупнейшей считалась продажа небоскреба The Center, также расположенного в Гонконге, — его реализовали за 40,2 миллиарда гонконгских долларов (5,15 миллиарда долларов США).

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