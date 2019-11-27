Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Российский олигарх усомнился в пользе победы Ельцина над Зюгановым
Власти Москвы продадут легендарный памятник архитектуры
Рабочие нашли в стене колледжа бутылку с посланием из прошлого века
Назван фильм с наибольшим шансом получить «Оскар»
Россиянин попросил друзей украсть для него знакомую и подвел их под суд
На МКС сломались все туалеты
Москвичей предупредили о похолодании и гололеде 
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
«Газпром» окончательно проиграл «Нафтогазу Украины»
Новости партнеров

Военные США поддержали интервенцию в другие страны

Перейти в «Мою Ленту»

Трое из четырех американских военных считают, что интервенция в другие страны — это правильная внешняя политика, сообщает Military Times со ссылкой на последние исследования.

Опрос проводился Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана. В нем приняли участие около тысячи американских военных, большая часть из них заявила, что Вашингтон должен вести более активную внешнюю политику.

«Несмотря на то что социологи давно отмечают существование изоляционистских настроений в США, исследование показало, что они представляют скорее меньшую часть», — говорится в резюме исследования. Military Times отмечает, что президента США Дональда Трампа часто обвиняют в том, что он занимает изоляционистскую позицию в некоторых вопросах внешней политики. Так, он выступает за вывод войск из Афганистана и Сирии.

В частности, опрос показал, что 76 процентов респондентов поддерживают использование американской военной силы за рубежом независимо от того, существует ли прямая угроза для США. Кроме того, 65 процентов высказались за сохранение американской сети военных баз за рубежом. Лишь 28 процентов считают ответили, что присутствие за рубежом следует сократить.

Власти США приняли решение вывести войска из Сирии в конце октября 2019 года. Это случилось после того, как Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Американская сторона не стала поддерживать турецкую кампанию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Most Americans think US military should ‘defend freedom abroad,’ survey says
США захотели получить с Японии восемь миллиардов долларов за своих военных
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
В США объявили о новой эре на Ближнем Востоке
Другие материалы рубрики
Мир00:0626 ноября

Лейтенант Принцип

Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
13:04Сегодня

Асад посмеялся над словами Трампа о ликвидации лидера ИГ

12:16Сегодня

В Великобритании оценили готовность к войне с Россией

11:35Сегодня

Названы причины воздушной тревоги над Вашингтоном

Мир00:0722 ноября
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани

«Смерть диктатору!»

Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
10:49Сегодня

В США назвали 10 причин признать российский Крым

09:50Сегодня

Госдеп США захотел ввести санкции против ЧВК Вагнера

09:17Сегодня

Трамп признал мексиканских наркоторговцев террористами

Мир00:0120 ноября

Судный день в Мекке

40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
08:53Сегодня

Чешская контрразведка обвинила Россию в шпионаже

04:33Сегодня

Главком ВМФ России встал у портрета разгромившего русский флот адмирала

00:52Сегодня

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Россия
Россиянин попросил друзей украсть для него знакомую и подвел их под суд
«Я отказываюсь молча хоронить детей»
Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
В России начнут учить здоровому образу жизни с трех лет
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Ребенок провалился в прикрытый пакетом люк в российском городе
«Сделать прическу» у Насти — значит красиво завязать платочек. Потому что волос после химиотерапии у девочки не осталось.Это ее последний шанс
Семилетнюю Настю спасет только импортное лекарство. Нужна ваша помощь
Россиянам пообещали «метеокачели»
Все материалы
Мир
Асад посмеялся над словами Трампа о ликвидации лидера ИГ
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
В Великобритании оценили готовность к войне с Россией
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Названы причины воздушной тревоги над Вашингтоном
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
В США назвали 10 причин признать российский Крым
Все материалы
Бывший СССР
На Украине начали продавать носки с цитатами Зеленского
Голодомор на ЧерниговщинеНация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
«Нормандская четверка» утвердит «формулу Штайнмайера»
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
На Украине подростки жарили хлеб и плевали в Вечный огонь
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Украина призвала Европу отказаться от укрепления сотрудничества с Россией
Все материалы
Экономика
Немецкий автогигант пообещал массовые увольнения
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Россияне передумали работать в офисе
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Российского миллиардера лишили европейского гражданства
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Мост через Лену построят в самом узком месте
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Россия назвала конкурентов C-400
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Российские «Панцири» станут «стрелять с коня»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Найден метод борьбы с алкогольной зависимостью
Все материалы
Спорт
Стала известна дата второго боя Уайлдера и Фьюри
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Новый глава WADA пообещал «очень жесткие» санкции в отношении России
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
В США потребовали полного отлучения России от Олимпиад
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Фергюсон прокомментировал предстоящий бой против Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Назван фильм с наибольшим шансом получить «Оскар»
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
35-летний актер из «Орудия смерти: Город костей» уехал в Китай и умер на съемках
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
В «Гоголь-центре» обнаружили искалеченного сотрудника
Владимир МединскийМифы Министерства культуры
Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Трюк с руками заставил зрителей поверить в магию
Великое советское завтра
 
Верка Сердючка сравнила себя с придурком и убежала с шоу
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Мужчина завел «жену на работе», расстроил супругу и получил нагоняй в сети
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Дурова вызвали в суд
Все материалы
Ценности
В «Авиапарке» пройдет «Черная пятница»
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Обнаженная 46-летняя бывшая супермодель пожелала поклонникам доброго утра
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Эмили Ратаковски похвасталась ягодицами
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Ким Кардашьян раскрыла секрет «приготовления» M&M's
Все материалы
Путешествия
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Россияне полюбили короткие путешествия
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Пьяный дебошир угрожал пограничнику расправой и сел в тюрьму
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки
Все материалы
Из жизни
Рабочие нашли в стене колледжа бутылку с посланием из прошлого века
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Укушенный ядовитой змеей мужчина попытался вызвать подмогу и запутался в адресе
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Студентка приняла пуму за котенка и забрала домой
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Вагончик американских горок насмерть сбил мужчину на рождественской ярмарке
Все материалы
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
«АвтоВАЗ» будет собирать автомобили Lada по индивидуальным заказам
Бренду Lifan предрекли скорое исчезновение
В России скоро появится Volkswagen Jetta мексиканской сборки
Все материалы
Дом
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Москвич попросил шесть миллионов рублей за месяц проживания в своей квартире
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянин купил квартиру с 600 прописанными и подал в суд на каждого из них
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Назван самый выгодный для покупателей вид квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
В Москве бизнесменов стали бесплатно учить английскому
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
В Осетии обустроят сотни дворов
Все материалы