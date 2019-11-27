Военные США поддержали интервенцию в другие страны

Трое из четырех американских военных считают, что интервенция в другие страны — это правильная внешняя политика, сообщает Military Times со ссылкой на последние исследования.

Опрос проводился Президентским фондом и институтом Рональда Рейгана. В нем приняли участие около тысячи американских военных, большая часть из них заявила, что Вашингтон должен вести более активную внешнюю политику.

«Несмотря на то что социологи давно отмечают существование изоляционистских настроений в США, исследование показало, что они представляют скорее меньшую часть», — говорится в резюме исследования. Military Times отмечает, что президента США Дональда Трампа часто обвиняют в том, что он занимает изоляционистскую позицию в некоторых вопросах внешней политики. Так, он выступает за вывод войск из Афганистана и Сирии.

В частности, опрос показал, что 76 процентов респондентов поддерживают использование американской военной силы за рубежом независимо от того, существует ли прямая угроза для США. Кроме того, 65 процентов высказались за сохранение американской сети военных баз за рубежом. Лишь 28 процентов считают ответили, что присутствие за рубежом следует сократить.

Власти США приняли решение вывести войска из Сирии в конце октября 2019 года. Это случилось после того, как Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против курдских боевиков и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Американская сторона не стала поддерживать турецкую кампанию.

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