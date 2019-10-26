В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака

Войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии, колонна движется под прикрытием вертолетов.

Как сообщалось, американский президент Дональд Трамп хотел оставить 200 бойцов специального назначения в восточной Сирии. В Кремле присутствие американских солдат сочли нелегитимным.

Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом. «Военные силы США получили разрешение на въезд в Курдистан, чтобы выехать за пределы Ирака. Оставаться на территории страны им не разрешается», — говорилось в сообщении.

О планах перебросить в Западный Ирак около тысячи солдат из Сирии заявлял министр обороны Марк Эспер. По его словам, переброска осуществляется самолетами по воздуху и конвоями по земле. Предполагалось, что процесс передислокации займет несколько недель.

Власти США приняли решение вывести войска из Сирии после того, как Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Американская сторона не стала поддерживать турецкую кампанию.

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