Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что Украина сошла с ума и заражает США, а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной. «Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — подчеркнул Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что его партия с самого дня создания 31 марта 1990 года выступала за возвращение Крыма в состав России. Прямым доказательством того он назвал свое почти 30-летнее нахождение в украинских «черных списках».

В январе 2018-го тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что в 2014 году ему звонил Жириновский с угрозами ввести войска на материковую часть Украины, если Киев будет активно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Это заявление Парубий сделал на заседании по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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