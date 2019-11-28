«Учительница года» завела тайный роман с учеником и угодила за решетку

Школьную учительницу естественных наук из американского города Раунд-Рок, штат Техас, обвинили в неподобающих отношениях с учеником. Об этом сообщает издание Metro.

Во вторник, 26 ноября, 36-летнюю Ранди Чаверрию (Randi Chaverria) арестовали по подозрению в совершении преступления второй степени. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. По делу ведется расследование. Преподавательницу уже лишили работы в средней школе, теперь она находится под стражей в тюрьме округа Уильямсон.

Предполагается, что она завела роман со школьником всего через полтора года после того, как ей присвоили звание «Учитель года средней школы». При награждении Чаверрия подчеркнула: «Я надеюсь, что, покинув мой класс, ученики смогут принести пользу обществу и улучшить жизни окружающих».

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Калифорния учительницу английского языка заподозрили в совращении школьника. Поводом для обвинений стало видео в Snapchat, на котором 32-летняя Саманта Ли Чиотта в нижнем белье употребляет алкоголь с двумя несовершеннолетними.

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