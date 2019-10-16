Семиклассника обвинили в домогательствах за объятия с учительницей физкультуры

В американском городе Вустер, штат Массачусетс, 12-летнего школьника отстранили от уроков за то, что он обнял учительницу физкультуры. Об этом сообщает информационный портал NBC Boston.

Ученика седьмого класса обвинили в домогательствах в отношении педагога и отстранили от занятий на десять дней. «Мне передали, что он облапал учителя, — говорит его мать Джули Ороско (Julie Orozco). — Меня это шокировало, я попросила рассказать подробнее. Тогда мне объяснили, что он обнял учительницу физкультуры».

Мальчик дурачился с одноклассниками в спортзале, и педагог попросила его сесть на скамью. «Тогда я подошел к ней, обнял и сказал "пожалуйста, не наказывайте меня", потому что мне нравилось играть, — вспоминает школьник. — Я просто ее обнял, ничего такого не произошло». Спустя пять минут учительница разрешила ему вернуться в игру.

По словам Ороско, мальчика вызвали в кабинет директора только на следующем уроке. «Я не прошу, чтобы учительница позволяла трогать и обнимать себя. Но я хочу, чтобы она грамотно объяснила своим ученикам границы дозволенного», — подчеркнула мать.

После нескольких телефонных разговоров, переписки по электронной почте и родительского собрания школа смягчила наказание. В результате школьника отстранили от занятий на четыре дня и не стали вносить в его личное дело запись о случившемся.

В сентябре сообщалось, что в американском городе Ист-Ридж, штат Теннесси, учительница обвинила страдающего аутизмом мальчика в домогательствах к однокласснице. Пятилетний Нейтан обнял и поцеловал в щеку свою одноклассницу. Педагог сообщила об этом в службу опеки.

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