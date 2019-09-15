Школьницу «слишком большого размера» отстранили от уроков

14-летнюю Каду Джонс отстранили от уроков из-за того, что стандартная форма английской школы в Портчестере ей мала. Об этом сообщает The Sun.

Все ученики этой школы обязаны носить одинаковую форму: синий пиджак и серую плиссированную юбку. Школьница носила пиджак, но юбка оказалась ей мала. Девочка надевала свою вещь такого же цвета, но учителя сделали ей замечание. Они сказали, что ей придется учиться на дому, если она не придет в стандартной форме. Девочка утверждает, что проплакала из-за слов учителей пять дней.

Ее 54-летняя мать Карлин Джонс утверждает, что дочь полностью здорова с медицинской точки зрения. Она отметила, что если бы девочка была одета «как панк-рокер или что-то еще», то поняла бы дирекцию школы. Однако эта юбка, по ее мнению, похожа на школьную.

Директор школы Ричард Карлайл сказал изданию, что все школьники должны соблюдать одни и те же правила. Он уточнил, что администрация школы находится в поиске униформы, которая подошла бы девочке и соответствовала требованиям образовательного учреждения.

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