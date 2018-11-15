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Учитель пустил на урок школьника в костюме расиста и поплатился

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В американском штате Миссури учителя отстранили от работы после того, как на урок к нему явился школьник в костюме адепта ку-клукс-клана. Об этом сообщает New York Post.

Девятиклассник нарядился для презентации для урока истории, на котором обсуждались поправки к Конституции США. Ученик, одетый в белую робу и белый колпак с прорезями для глаз, вместе с несколькими детьми рассказывал о 15 поправке. Согласно ей, право голосования даровалось всем гражданам независимо от расы и цвета кожи.

После урока власти округа отстранили учителя от работы и начали расследование инцидента. «У такого поступка не было смысла, — рассказал журналистам представитель учебного заведения. — Никто в нашей государственной школе никогда не скажет, что это нормально. Очевидно, что такое не должно происходить». Отмечается также, что ученик не хотел никого обидеть своим костюмом.

Власти намерены убедиться, что учебная программа курса соответствует возрасту учеников. Как сообщает New York Post, учитель, имя которого не называется, написал школьникам письмо с извинениями. «Я совершил ошибку, — написал он. — Я позволил ученику надеть неподобающий костюм, это было неприемлемо и обидело многих людей». О дальнейших дисциплинарных взысканиях в отношении учителя не сообщается.

13 ноября сообщалось, что ученики средней школы в штате Висконсин «зиганули» на выпускном фото. Снимок быстро распространился по сети, в результате чего на него обратили внимание полицейские. По факту произошедшего было начато расследование. Позднее фотограф объяснил, что сам предложил мальчикам поднять руку и помахать родителям на прощание.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Члены движения исповедуют национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивали суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.

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