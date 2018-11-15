Учитель пустил на урок школьника в костюме расиста и поплатился

В американском штате Миссури учителя отстранили от работы после того, как на урок к нему явился школьник в костюме адепта ку-клукс-клана. Об этом сообщает New York Post.

Девятиклассник нарядился для презентации для урока истории, на котором обсуждались поправки к Конституции США. Ученик, одетый в белую робу и белый колпак с прорезями для глаз, вместе с несколькими детьми рассказывал о 15 поправке. Согласно ей, право голосования даровалось всем гражданам независимо от расы и цвета кожи.

После урока власти округа отстранили учителя от работы и начали расследование инцидента. «У такого поступка не было смысла, — рассказал журналистам представитель учебного заведения. — Никто в нашей государственной школе никогда не скажет, что это нормально. Очевидно, что такое не должно происходить». Отмечается также, что ученик не хотел никого обидеть своим костюмом.

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Власти намерены убедиться, что учебная программа курса соответствует возрасту учеников. Как сообщает New York Post, учитель, имя которого не называется, написал школьникам письмо с извинениями. «Я совершил ошибку, — написал он. — Я позволил ученику надеть неподобающий костюм, это было неприемлемо и обидело многих людей». О дальнейших дисциплинарных взысканиях в отношении учителя не сообщается.

13 ноября сообщалось, что ученики средней школы в штате Висконсин «зиганули» на выпускном фото. Снимок быстро распространился по сети, в результате чего на него обратили внимание полицейские. По факту произошедшего было начато расследование. Позднее фотограф объяснил, что сам предложил мальчикам поднять руку и помахать родителям на прощание.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Члены движения исповедуют национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивали суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.

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