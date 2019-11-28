Задолжавшей два миллиарда рублей дворнику отменили штраф

Московский городской суд отменил решение суда предыдущей инстанции, оштрафовавшего дворника Светлану Бодрову на сумму около двух миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Судебная коллегия приняла новое решение, по которому Агентству по страхованию вкладов отказано в удовлетворении заявленных исковых требований о возмещении убытков по кредитному договору.

Несколько лет назад Бодрова заполнила несколько бланков во время собеседования на должность курьера. В результате она оказалась учредительницей обанкротившейся компании с кредитом в 32 миллиона долларов. Чтобы погасить долг, Бодровой с ее зарплатой в 15 тысяч нужно было бы работать 260 тысяч лет. Она отметила, что работодатель, узнав о долге, уволил ее с должности дворника.

Супруг Светланы рассказал, что ее попросили открыть счет и взять кредит на 1,8 миллиарда рублей. Он отметил, что его жена — не единственная пострадавшая, ему известно о 16 гражданах, попавших в ту же схему.

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