Задолжавшая два миллиарда рублей подмосковная дворник нашла новую работу

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, задолжавшая два миллиарда рублей из-за аферистов, устроилась на работу уборщицей. Об этом она рассказала РИАМО.

Светлана объяснила, что график ее устраивает, и добавила, что «больше никуда пока не хочет», потому что у нее маленький ребенок. На 16 октября назначены слушания в Мосгорсуде, так как выяснилось, что «со стороны аферистов нарушены какие-то статьи».

Несколько лет назад Бодрова заполнила несколько бланков во время собеседования на должность курьера. В результате она оказалась учредительницей обанкротившейся компании с кредитом в 32 миллиона долларов. Чтобы погасить долг, Бодровой с ее зарплатой в 15 тысяч нужно было бы работать 260 тысяч лет. Она отметила, что работодатель, узнав о долге, уволил ее с должности дворника.

Супруг Светланы рассказал, что ее попросили открыть счет и взять кредит на 1,8 миллиарда рублей. Он отметил, что его жена — не единственная пострадавшая, ему известно о 16 гражданах, попавших в ту же схему.

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