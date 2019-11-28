В Китае зафиксировали вспышку смертельно опасного заболевания

В китайском автономном районе Внутренняя Монголия зафиксировали четвертый случай бубонной чумы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Новый случай диагноза был поставлен сельскому пастуху в хошуне Сыцзыван. Больной находится в стабильном состоянии после лечения в местной больнице, еще четыре человека были помещены на карантин. До этого во Внутренней Монголии легочную чуму диагностировали у 55-летнего мужчины, который употреблял в пищу мясо дикого зайца.

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Чума — бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому блохами. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. Если же бактерии достигают легких, у пациента развивается пневмония — чума приобретает легочную форму и затем передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле. Если диагноз поставлен своевременно, бубонную чуму можно успешно лечить с помощью антибиотиков.

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