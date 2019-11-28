МСП Банк поддержал газель в сфере нефтегазодобычи

МСП Банк профинансировал тюменскую инженерно-сервисную компанию «ИнТех». Финансирование в размере 25 миллионов рублей сроком на 3 года было предоставлено по ставке 8 процентов годовых в рамках специальной акции МСП Банка по программе Министерства экономического развития России субсидирования процентных ставок по кредитам. Предоставленные средства компания направит на приобретение оборудования для формирования технологического комплекса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Компания получила грант в Фонде содействия инновациям на реализацию инновационного проекта. Кроме того, экспертным советом Корпорации МСП компании «ИнТех» был присвоен статус предприятия-газели. Благодаря этому компания «ИнТех» вошла в программу субсидирования кредитования, действующую в рамках подписанного на полях Российского инвестиционного форума-2018 соглашения между МСП Банком и Фондом содействия инновациям о совместном финансировании высокотехнологичных компаний-газелей.

Грант Фонда содействия инновациям и кредит МСП Банка предоставлены на разработку запатентованной «ИнТех» импортозамещающей технологии, которая придет на замену западным разработкам, использующимся сейчас в российских нефтегазодобывающих компаниях.

«ИнТех» работает в сфере оказания инженерных услуг предприятиям нефтегазодобывающей отрасли с 2008 года. Компания предоставляет широкий спектр сервисных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. Специалисты компании проводят научные исследования и занимаются разработками в области естественных и технических наук. С 2013 года «ИнТех» проводит ежегодные технологические конференции и семинары по обучению сотрудников предприятий нефтегазодобывающей отрасли.

Программа по поддержке «газелей» реализуется в соответствии с национальным проектом по развитию МСП в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций, а миименно : Минпромторга России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, компании «Иннопрактика», РФПИ, Фонда содействия инновациям, РЭЦ.