«Пятерочка» подарит участникам новогодней акции квартиру в Москве

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с компанией PepsiCo запускают федеральную новогоднюю акцию «Исполняем мечты», в рамках которой подарит победителям квартиру в Москве, автомобили и смартфоны, сообщает пресс-служба торговой сети.

«Уверена, что наша акция "Исполняем мечты" поможет сделать традиционные покупки свежих и вкусных продуктов в "Пятерочке" к новогоднему столу еще увлекательнее, и каждый наш гость сможет зарядиться праздничным настроением и поверить в исполнение своей мечты», — отметила директор по операционному и бренд-маркетингу «Пятерочка» Татьяна Степанова.

Более подробная информация о правилах участия, сроках и порядке получения призов опубликована на официальном сайте акции.

Торговая сеть «Пятерочка» входит в X5 Retail Group, которая управляет также супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель». На 30 сентября 2019 года в стране работало 14 850 магазинов «Пятерочка» в 65 регионах России.

