Начался ремонт поврежденного пожаром «Лошарика»

Специалисты центра судоремонта «Звездочка» приступили к ремонту сгоревшей спецподлодки АС-31 «Лошарик». Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

В настоящее время, передает агентство, эксперты готовят «Лошарик» к выгрузке ядерного топлива. Активная зона ядерного реактора, по информации источников, не была повреждена огнем. «К извлечению зоны могут приступить до конца декабря», — отмечают собеседники издания.

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Как рассказал второй источник ТАСС, «после выгрузки зоны реактора начнется дефектация титанового корпуса и внутренних помещений глубоководного аппарата». Это позволит определить объем и сроки ремонта.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

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