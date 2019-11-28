Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Подсчитаны траты США на борьбу с терроризмом в XXI веке
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Российский бизнес захотел вернуться в 90-е
Самая старая американка умерла в 114 лет
Подсчитана стоимость жилья на главной барной улице Петербурга
Раскрыта загадка исчезновения древнего вида людей
Тучную невесту пристыдили за слишком откровенный свадебный наряд
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
Москвичам объяснили возможный вред от живой елки 
Германия встала на защиту «Северного потока» в суде
Новости партнеров

В Госдуме озаботились психикой преподавателей после дела историка-расчленителя

Перейти в «Мою Ленту»

Психиатрическое освидетельствование учителей и преподавателей предложили сделать обязательным после убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 28 ноября.

Предлагается расширить список профессиональных ограничений с точки зрения психического здоровья для педагогов средней и высшей школы: так, к педагогической деятельности не будут допускаться лица, занимавшиеся экстремистской деятельностью, совершавшие преступления против половой неприкосновенности и страдающие психическими расстройствами.

«Это необходимость, продиктованная сегодняшним вызовом общества», — говорится в тексте документа. По мнению депутатов, перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления педагогической деятельности нуждается в расширении, «особенно в свете нарастающих угроз, так остро обозначившихся 7 ноября 2019 года, когда доцент СПбГУ, неоднократно проявлявший признаки психических расстройств в общении со своими студентами, жестоко расправился со своей 24-летней аспиранткой».

Законопроект подготовили депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Историка Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца. Оказалось, что в молодости историк уже был осужден за гибель человека, а несколько лет назад напал на другую свою студентку, которая была его любовницей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о занятии историка-расчленителя Соколова в СИЗО
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Бывшая девушка историка-расчленителя Соколова рассказала о пытке утюгом
Другие материалы рубрики
Россия13:25Сегодня

«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»

Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
19:38Сегодня

Российский военный погиб на стройке моста из-за сломанной техники

18:43Сегодня

Россиянин помог кондукторше догнать забывший ее автобус

18:38Сегодня

Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря

Россия00:02Сегодня

«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»

В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
18:01Сегодня

Появились подробности расправы над мальчиком в Екатеринбурге

17:29Сегодня

Чечня потратит 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив для чиновников

17:11Сегодня

Собака пронесла по российскому городу объеденную животными голову человека

Россия00:0127 ноября

«Я отказываюсь молча хоронить детей»

Россиян лишают импортных лекарств. Без них не выживут тысячи тяжелобольных людей
17:01Сегодня

Больную раком россиянку и ее дочь-инвалида оставили жить в ветхом бараке

16:43Сегодня

Госдума отвергла возможность выходного 31 декабря в России

16:41Сегодня

Российский губернатор озаботился логистикой медицинских анализов

Россия
В Госдуме озаботились психикой преподавателей после дела историка-расчленителя
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Российский военный погиб на стройке моста из-за сломанной техники
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Россиянин помог кондукторше догнать забывший ее автобус
«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»
В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря
Все материалы
Мир
Подсчитаны траты США на борьбу с терроризмом в XXI веке
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
ИГ приписало себе крупнейшие потери Франции в Африке
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Турция выступила за план НАТО при нападении России
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Меркель упала на сцене
Все материалы
Бывший СССР
На Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Выяснено отношение белорусов к России
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»
Все материалы
Экономика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Российский бизнес захотел вернуться в 90-е
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Германия встала на защиту «Северного потока» в суде
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Назван главный минус продажи пива на стадионах
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Россия запустила ракету «Тополь» по цели в Казахстане
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Начался ремонт поврежденного пожаром «Лошарика»
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Названа причина частой смерти от рака
Все материалы
Спорт
Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба Нурмагомедова
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Александр Емельяненко предостерег Нурмагомедова
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Боец UFC подписал контракт кровью
Все материалы
Культура
Пригожин нашел объяснение высоким гонорарам Ротару
Пенсионерский блюз
Скорсезе, Де Ниро и Пачино хоронят миф об Америке за три с половиной часа «Ирландца»
Названа женщина года
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
«Симпсонов» собрались закрыть
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Появились предсмертное видео и подробности гибели 35-летнего актера в Китае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий «Битвы экстрасенсов» опроверг постановки в шоу
Великое советское завтра
 
Специалистов по кибербезопасности предложили готовить со школы
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Незнакомка унизила женатого мужчину за навязчивые попытки познакомиться
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Названы имена лауреатов престижной премии «ТОП-менеджеры НПБК»
Все материалы
Ценности
Тучную невесту пристыдили за слишком откровенный свадебный наряд
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
52-летняя Памела Андерсон снялась для обложки журнала в откровенном купальнике
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
70-летняя супермодель увидела вред во внешности Ким Кардашьян
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Названы главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки
Все материалы
Путешествия
Смешавший алкоголь и наркотики турист умер во время празднования дня рождения
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
«Успокоившую нервы» алкоголем после поминок пассажирку выгнали с рейса
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами
Все материалы
Из жизни
Новорожденный детеныш поссума чудом спасся из сумки задушенной питоном матери
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Девушка пыталась залезть в дом подруги и застряла в печной трубе
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Заболевший мужчина месяцами ходил с чесноком в ухе и верил в его силу
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
«Незнакомка» на экране видеоняни напугала многодетную мать
Все материалы
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном
Все материалы
Дом
Подсчитана стоимость жилья на главной барной улице Петербурга
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
В России ввели льготы для селян
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Российские коммунальщики начали жечь лед
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло всем
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы