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Автомобильный мост между Россией и Китаем достроили

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На Дальнем Востоке завершилось строительство автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ на реке Амур. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на данный момент завершено строительство мостового перехода и начался процесс оформления документов.

После ввода моста в эксплуатацию пассажирский поток составит более пяти тысяч человек в сутки. По нему ежедневно смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Мост начали строить 18 декабря 2016 года. Тогда отмечалось, что затраты России составят 13,6 миллиарда рублей, Китая — 5,2 миллиарда.

Строительство моста через Амур Москва и Пекин обсуждали в течение 20 лет.

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