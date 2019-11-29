Низкий уровень трат по указу Путина объяснили сбоем в системе

Правительство Магаданской области объяснило, почему регион стал антилидером в рейтинге освоения средств, выделенных на национальные проекты. Проблемы возникли во время загрузки данных о бюджете в систему, когда некоторые плановые цифры выросли в разы, пишет «Магаданская правда».

Данные «Электронного бюджета» указывают, что в области смогли освоить только 15 процентов выделенных денег. Однако, отмечается в материале, фактически потрачено 77,6 процента, что выводит регион в лидеры рейтинга.

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В министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций рассказали, что плановые показатели по нацпроекту о малом и среднем предпринимательстве по ошибке разместили в миллиардах рублей. В настоящий момент техническая ошибка устраняется с участием технической поддержки федерального Минфина.

Ранее сообщалось, что лидером по исполнению бюджетов на нацпроекты стала Чечня, где расходы составили 77,4 процента от запланированного. Также среди лучших — Адыгея (75,5 процента), Татарстан (72,8 процента) и Москва (72,2 процента). Если не учитывать Магаданскую область, то худшими стали Еврейский автономный округ (23,6 процента), Дагестан (25,9 процента) и Тверская область (26 процентов).

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, выделенных на нацпроекты. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин указывал, что главной проблемой их реализации является слишком сложное управление. Нацпроекты исполняются в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, подписанным в мае 2018 года.

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