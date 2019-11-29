Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Лидером по исполнению бюджетов на национальные проекты по состоянию на 8 ноября стала Чечня. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Отмечается, что республикой было освоено 77,4 процента от запланированного уровня. Расходы Чечни составили 12,8 миллиарда.

По данным издания, всего в 11 регионах России средства на реализацию нацпроектов освоены более чем на две трети. Среди них — Адыгея (75,5 процента), Татарстан (72,8 процента), Москва (72,2 процента) и Пензенская область (71,2 процента). Расходы этих регионов составили 2,9 миллиарда, 18,4 миллиарда, 85,5 миллиарда и 5,6 миллиарда рублей соответственно.

Материалы по теме Русский стандарт В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды

В 33 российских регионах расходы на реализацию национальных проектов оказались ниже 50 процентов от запланированного уровня. Самые низкие показатели зафиксированы в Магаданской области (14,9 процента), Еврейской автономной области (23,6 процента), Дагестане (25,9 процента), Тверской области (26 процента) и Карелии (27 процента).

Больше всего денег потратили на нацпроекты «Культура» (86,6 процента), «Демография» (85,2 процента) и «Образование» (81,2 процента).

Из материалов Счетной палаты следует, что в 2019 году субъекты Федерации должны в совокупности потратить почти 1,1 триллиона рублей. В эту сумму включены как средства региональных бюджетов, так и федеральные трансферты.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением выделенных на нацпроекты средств и предложила отдать деньги регионам, которые понимают, что делать. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что главной проблемой реализации нацпроектов является слишком сложное управление. Он также указал, что многие целевые показатели завышены, у регионов нет денег на их исполнение, а помощь из центра не работает, так как не позволяет им быть достаточно гибкими.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!