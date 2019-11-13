Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты

Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня. К такому выводу пришло принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Из материалов Счетной палаты следует, что в 2019 году субъекты Федерации должны в совокупности потратить почти 1,1 триллиона рублей. В эту сумму включены как средства региональных бюджетов, так и федеральные трансферты. Однако, как следует из системы «Электронный бюджет», операторами которой выступают Минфин и Федеральное казначейство, освоены только 731,3 миллиарда рублей.

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Лидеры и аутсайдеры по тратам среди регионов не указаны. В казначействе пообещали представить эти данные к декабрю. В свою очередь в Минфине пояснили, что реальный уровень исполнения еще меньше. Дело в том, что уровень расходов в 1,1 триллиона носил предварительный характер, а после утверждения федерального и региональных бюджетов он вырос до 1,3 триллиона. Таким образом, освоить удалось только 58 процентов.

Цифры показывают, что регионы тратят даже хуже, чем центр. Федеральные расходы на нацпроекты по состоянию на 5 ноября достигли 64 процентов от предусмотренных 1,78 триллиона рублей. Впрочем, в них входит и передача денег на нацпроекты регионам. В абсолютных цифрах лидером по расходам оказались Москва (82 миллиарда рублей), Московская область (60,6 миллиарда) и Санкт-Петербург (40 миллиардов). В нижней части списка Магаданская область (1,1 миллиарда), Еврейский автономный округ (800 миллионов) и Чукотка (600 миллионов).

В Счетной палате отметили, что если считать до 1 октября, то больше всего денег потратили на нацпроект «Демография» (217,7 миллиарда рублей) и дорожный проект (144,3 миллиарда). Также статистика указывает, что во втором полугодии расходовать средства стали значительно активнее, чем в начале года.

Эксперты отмечают, что низкий уровень освоения средств не обязательно рассматривать в негативном ключе. Такая ситуация может быть связана с недостаточной проработкой нацпроектов, поэтому перед тем, как тратить, пришлось уточнять цели. В итоге региональные власти пытаются не допустить формального расходования средств.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала полным безобразием ситуацию с освоением выделенных на нацпроекты средств и предложила отдать деньги регионам, которые понимают, что делать. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что главной проблемой реализации нацпроектов является слишком сложное управление. Он также указал, что многие целевые показатели завышены, у регионов нет денег на их исполнение, а помощь из центра не работает, так как не позволяет им быть достаточно гибкими.

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