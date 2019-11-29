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Раскрыты возможные причины гибели предполагаемого покровителя банды Цапков

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Состояние здоровья найденного мертвым в своем доме в Краснодаре бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько было очень тяжелым. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Врачи удалили предполагаемому покровителю банды Цапков обе почки. В последнее время он жил только благодаря постоянному диализу — процедуре, заменяющей некоторые функции почек. Предположительно, мужчина покончил с собой. Рядом с телом найдено охотничье ружье «Сайга».

Финько называли покровителем банды Цапков. В том числе, такие обвинения в его отношении выдвигал и предшественник Финько на должности начальника ОВД Павел Корниенко. В станице у Финько была кличка «Мерседес» из-за якобы подаренной бандитами машины.

В 2005 году была проведена проверка, во время которой обнаружились нарушения в работе правоохранительных органов. В отношении Финько возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, однако преследование вскоре прекратилось, и он продолжил служить в МВД, переведясь в другой район. Проверка была инициирована после того, как к местным властям обратились ректор и студенты Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института, просившие защитить их от бандитов.

Финько руководил отделом милиции Кущевского района с 2001-го по 2006 год, после до 2011-го возглавлял милицию Абинского района.

Банда Цапков промышляла грабежами и рэкетом на территории Краснодарского края в 1990-2000 годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

28 ноября сообщалось, что Финько был найден мертвым в собственном доме. На теле 60-летнего полицейского в отставке были обнаружены признаки насильственной смерти.

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