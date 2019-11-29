Должников за отопление стали вычислять на российских дорогах

Владимирская компания «Владимиртеплогаз» начала вычислять должников за отопление с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», сообщает «Зебра ТВ».

Устройство устанавливается на дороге и сканирует автомобильные номера, сверяя их с загруженными базами данных. Использовать его компания будет в рамках официальных рейдов с судебными приставами и полицейскими.

Остановленный водитель-должник сможет погасить задолженность на месте через терминал безналичной оплаты. В крайнем случае его автомобиль могут арестовать.

Генеральный директор «Владимиртеплогаза» Александр Королев сказал изданию, что в некоторых случаях «Дорожный пристав» регистрирует «вопиющие недопустимые ситуации». «В рейде сотрудники ГИБДД останавливают внедорожники премиум-класса, пристав проверяет их по базе, выясняется, что солидные люди на "хаммерах" годами не платят за отопление», — пояснил он.

Общая задолженность горожан и компаний перед организацией — более 600 миллионов рублей.

Ранее петрозаводские коммунальщики придумали напоминать жителям о долгах с помощью мощной колонки, установленной перед домом неплательщика. В течение часа она громко сообщала о необходимости оплатить счета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!