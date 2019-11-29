Мужчина игнорировал высокое сердцебиение и обнаружил у себя опасную болезнь

Пользователь Reddit с ником TastyGreggsPasty поздно обнаружил у себя опасное заболевание щитовидной железы из-за несвоевременного обращения к врачу. Как написал юзер в своем посте, основным симптомом было сильное сердцебиение.

TastyGreggsPasty пояснил, что осенью 2018 года впервые почувствовал, что его сердце бьется слишком часто. Он решил, что это происходит из-за его нездорового образа жизни: он мало занимался спортом, неправильно питался и курил.

Спустя несколько месяцев сердцебиение стало еще более высоким и достигло 140 ударов минуту в покое. При этом мужчина похудел на 20 килограммов, затем его начало тошнить, и он начал страдать от бессонницы.

Из-за болезненного состояния он несколько дней не ходил на работу и посетил врача, который сразу же отправил его на обследование. Мужчину оставили в клинике, и после сделанных анализов выяснилось, что у него гипотиреоз — заболевание щитовидной железы, проявляющееся повышенным содержанием некоторых гормонов.

Врачи прописали пациенту медикаменты, которые он должен принимать до конца жизни. Пользователь признался, что за последнее время его состояние улучшилось: он снова набрал вес и чувствует себя хорошо.

Пациенты с гипотиреозом могут вести нормальную жизнь при условии того, что они принимают медикаменты. При отсутствии лечения высок риск развития осложнений, которые могут привести к летальному исходу. К ним относится гипотиреоидная кома. Люди с ней умирают преимущественно от дыхательной и сердечной недостаточности.

Ранее один из юзеров Reddit рассказал, как едва не погиб, съев кончики куриных крыльев. Сначала он почувствовал, что в горле что-то застряло, а на следующее утро был вынужден отправиться в больницу из-за сильного жжения в груди.

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