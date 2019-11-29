22-летний зять Кадырова получил высокий пост в Чечне

Фото: министерство внутренних дел по Чеченской республике

Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев возглавил управление по вопросам миграции МВД по республике. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает «Комсомольская правда».

Нового руководителя представил глава МВД Чечни Руслан Алханов. Он выразил уверенность, что в результате этого назначения работа ведомства улучшится.

По некоторым данным, 22-летний Мацуев учился в Грозненском суворовском военном училище МВД им. Ахмата Кадырова. Другие источники сообщают, что он закончил Краснодарский университет МВД. Новый руководитель миграционного управления МВД является мужем Айшат Кадыровой, старшей дочери Рамзана Кадырова.

27 июля сообщалось о назначении Хас-Магомед Кадырова исполняющим обязанности мэра Аргуна, который является вторым по численности населения городом Чечни. Ранее он возглавлял управление МВД по Грозному. Новому аргунскому градоначальнику 28 лет, он приходится главе региона близким родственником.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов позже заявил, что Хас-Магомед Кадыров «знает, что такое городское хозяйство» и «умеет выстраивать отношения с людьми».

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