Ядовитая кутора сразилась с россиянином за добычу и довела его до истерики

В Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменская область, рыбак снял на видео нападение водяной куторы на пойманную им рыбу. Записью произошедшего поделилось информационное агентство «Север-Пресс».

На кадрах видно, как кутора пытается утащить окуня, который лежит возле лунки заледеневшего водоема. Автор ролика прогоняет животное, спутав его с мышью. «Иди от моей рыбы, мыша, — говорит рыбак. — Кыш, мыша, кыш!» Затем зверек подбегает и кружит возле ног мужчины. «Нападает, ты смотри, нападает. Мыши тащат!» — истерично кричит он.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы

В конце видеоролика рыбак поднимает окуня за хвост и пытается стряхнуть водяную кутору, которая уцепилась за голову рыбы. По данным «Север-Пресс», в этом сезоне в окрестностях городов Салехард и Лабытнанги зафиксировано аномальное количество грызунов, которые привлекают песцов и лис.

Водяная кутора — небольшой зверек семейства землеройковых. Это насекомоядное ядовито и способно парализовать жертву на несколько дней. Куторе нужно съедать в сутки до половины собственного веса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!