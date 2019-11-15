Мужчина показал хитроумный трюк по ловле рыбы и прославился

Пользователь Twitter под ником @shrimpbinch опубликовал видео, на котором рыбак показывает необычный способ ловли сома голыми руками. Пост стал вирусным и собрал почти 20 миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев.

На кадрах мужчина, чье имя неизвестно, высыпает в ладонь около десяти ментоловых драже Mentos и бросает их в глубокую яму с водой. Затем он добавляет туда сырое куриное яйцо и начинает заливать все напитком Coca-Cola, пока на поверхность не всплывает сом.

В этот момент рыбак опускает две руки в лунку, вытаскивает крупную рыбу наружу и приступает к поимке следующей. Пока он пытается открыть бутылку Coca-Cola, из воды выпрыгивает второй сом. Мужчина подлил газированного напитка, разбил еще одно яйцо и кинул несколько мятных жвачек, и ему удалось выловить третью рыбу.

Комментаторы пояснили, что рыбак, вероятно, выкопал глубокую яму вблизи реки. Сырое яйцо стало приманкой для голодной рыбы, а реакция между Mentos и Coca-Cola уменьшила количество растворенного в воде кислорода. В поисках места, где им будет чем дышать, сомы оказывались в руках предприимчивого мужчины, отметил юзер под ником @barrydeutsch.

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