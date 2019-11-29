Россиянин пошел на разбой с селфи-палкой

В поселке Калинино Краснодарского края пьяный местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Мужчина разбил витрину замотанным в полиэтиленовый пакет моноподом и забрал деньги из кассы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
34-летнего злоумышленника задержали вскоре после ограбления. Он заявил, что «на совершение преступления его толкнуло состояние опьянения», однако не смог вспомнить, сколько денег украл и где они теперь находятся. Сообщившая о краже продавщица подчеркнула, что мужчина является постоянным посетителем магазина.
Установлено, что краснодарец ранее уже был судим за кражу. В отношении него расследуются уголовные дела о разбое и грабеже.
Ранее в Коврове Владимирской области местный житель украл из туалета местного кафе унитаз и разбил его по дороге домой. По словам подозреваемого в краже, он хотел установить унитаз у себя дома. В кафе уточнили, что унитаз стоил 4,5 тысячи рублей. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о краже.