Россиянин пошел на разбой с селфи-палкой

В поселке Калинино Краснодарского края пьяный местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Мужчина разбил витрину замотанным в полиэтиленовый пакет моноподом и забрал деньги из кассы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

34-летнего злоумышленника задержали вскоре после ограбления. Он заявил, что «на совершение преступления его толкнуло состояние опьянения», однако не смог вспомнить, сколько денег украл и где они теперь находятся. Сообщившая о краже продавщица подчеркнула, что мужчина является постоянным посетителем магазина.

Установлено, что краснодарец ранее уже был судим за кражу. В отношении него расследуются уголовные дела о разбое и грабеже.

Ранее в Коврове Владимирской области местный житель украл из туалета местного кафе унитаз и разбил его по дороге домой. По словам подозреваемого в краже, он хотел установить унитаз у себя дома. В кафе уточнили, что унитаз стоил 4,5 тысячи рублей. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о краже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru