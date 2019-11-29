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У киноцентра «Соловей» появился шанс на спасение

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Проект реконструкции московского киноцентра «Соловей» устарел и требует пересмотра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Нынешнюю концепцию утвердили в 2017 году, но фактически она была разработана за несколько лет до этого. Проект уже утратил актуальность, а территория, как сказали в Москомархитектуре, требует более современного и детального подхода. Теперь в комитете планируют возобновить переговоры с девелопером, чтобы пересмотреть концепцию проекта будущего здания на месте киноцентра.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предлагал определиться с концепцией реконструкции с помощью архитектурного конкурса.

Осенью 2018 года стало известно, что крупнейший в Восточной Европе 24-зальный киноцентр «Соловей» перестроят в жилой комплекс. Акционерное общество «Киноцентр» представило проект 21-этажного небоскреба с детским реабилитационным центром, вертолетной площадкой, кафе и галереей. Сносу «Соловья» воспротивились многие москвичи, деятели культуры и политики.

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