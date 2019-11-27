Определена дальнейшая судьба киноцентра «Соловей»

Акционерное общество «Киноцентр» представило проект 21-этажного здания с детским реабилитационным центром, вертолетной площадкой и галереей на месте московского киноцентра «Соловей», планируемый снос которого взволновал общественность. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Строительство объекта начнут в декабре 2019 года. В здании откроют пять кинозалов (в двух из них хотят показывать фильмы для детей и подростков), кафе, выставочную галерею, а также реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами. На крыше комплекса оборудуют вертолетную площадку. Общая площадь кинозалов и реабилитационного центра составит, по данным РБК, около шести тысяч квадратных метров. Откроется и детская актерская школа, которая до этого работала в здании «Соловья».

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Представитель компании заявил изданию, что по проекту также предусмотрены солнечные батареи на крыше, однако пока что нет уверенности, будут ли они установлены. При положительном решении их мощности будут использоваться в качестве резервного освещения при чрезвычайных ситуациях.

В ноябре 2018 года стало известно, что крупнейший в Восточной Европе 24-зальный киноцентр «Соловей» перестроят в жилой комплекс. В репертуаре «Соловья» — классика кинематографа, картины, широкий прокат которых уже завершился, и авторское кино в узком прокате.

В защиту киноцентра выступили многие общественные деятели, в частности, режиссер Никита Михалков. Он написал в мэрию города письмо с просьбой выкупить и сохранить «Соловей». Министр культуры Владимир Мединский ответил, что разрешение на строительство было законно получено еще до того, как мэром столицы стал Сергей Собянин. Однако, по словам министра, у жителей Москвы останется возможность посмотреть авторское кино в центре города.

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