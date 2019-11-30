В Госдуме сочли «низкопоклонством» введение новых званий на Украине

Украина проявила «низкопоклонство» перед Западом, введя новые звания по стандартам НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

По его мнению, низкопоклонство Украины проявляется в политике и социуме. «И, конечно же, не осталась в стороне и армия», — добавил депутат.

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Бальбек заявил, что западные армии всегда считались профессиональными, но в столкновениях с Россией это не помогло ни одной европейской стране.

Ранее, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит новую систему воинских званий в украинской армии. Согласно этому закону, на Украине отменяются звания прапорщиков и старших прапорщиков. Вместо них появляются «рекрут» и «штаб-сержант» соответственно. Кроме того, появляются звания мастер-сержанта и главного мастер-сержанта.

Закон был принят, чтобы привести систему воинских званий Украины в соответствие со стандартами НАТО.

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