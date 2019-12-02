«Нафтогаз Украины» захотели обезглавить

Власти Украины приняли решение о смене руководства стратегических энергетических компаний. Решение может коснуться «Нафтогаза», сказал министр энергетики страны Алексей Оржель, пишет «РБК Украина». Объявление было сделано после увольнения главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

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«По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности и информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях», — сказал Оржель.

В настоящее время пост главы «Нафтогаза» занимает Андрей Коболев — он вступил в должность в 2016 году. Однако еще в начале 2019 года власти Украины объявили о намерении провести открытый конкурс, победитель которого должен возглавить компанию. До этого премьер Украины Владимир Гройсман отмечал, что у руководства «Нафтогаза» огромные зарплаты.

Тогда Коболев отказался покидать пост. Контракт с топ-менеджером был продлен еще на год, до 22 марта 2020 года. В новом соглашении указывали показатели, которых компания должна достичь при Коболеве. В частности, он по условиям договора должен добиться сохранения транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Невыполнение показателей может стать основанием для досрочного расторжения контракта. Зарплата главы «Нафтогаза» была сокращена вдвое по сравнению с предыдущим контрактом.

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