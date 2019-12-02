Российский налог озадачил иностранцев невозможностью заплатить его

Ряд международных компаний столкнулся с проблемой при попытке оплатить НДС на цифровые услуги — «налог на Google». Причиной проблемы стала невозможность правильно заполнить официальную платежную квитанцию, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как рассказали представители двух международных компаний, трудности возникли после того, как с 2019 года иностранным компаниям пришлось платить налог напрямую, а не через налоговых агентов. Они заполняют все формы по инструкции, но российские банки регулярно отклоняют их, потому что некоторые поля остаются незаполненными.

В пресс-службе Сбербанка объяснили, что Центробанк сделал обязательным для российских кредитных организаций проверять все налоговые реквизиты в платежках. Поэтому банкам приходится отклонять платежи, даже если они видят, что все в порядке.

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Суть проблемы заключается в том, что иностранные компании платят налог со счетов в иностранных банках, а там в стандартных формах по системе SWIFT количество цифр больше принятого в корреспондентских счетах в России. Из-за этого корректные реквизиты не входят в формы, вследствие чего платеж отправляется без них и отклоняется банком.

Как отметил директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Илья Самуйлов, трудности возникли у большинства компаний, которые встали на налоговый учет в России. В свою очередь Юлия Орлова из Deloitte отмечает, что компаниям, у которых не получилось заплатить налог, даже начислили пени.

«Налог на Google» ввели в России в 2017 году. На первом этапе компании должны были платить НДС с цифровых услуг россиянам, а на втором, с 2019 года, встать на налоговый учет и платить НДС за услуги юридическим лицам. Порядка 70 процентов поступлений от такого налога приходится на такие корпорации, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, Sony, Booking.com. В общей сложности по состоянию на ноябрь на учет встали 2 072 иностранные компании.

За последние пять лет сбор налогов в России в реальном выражении вырос в 1,4 раза. С начала года в России собраны 18,9 триллиона рублей налогов, что на 7,9 процента больше, чем год назад.

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