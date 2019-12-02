Появились подробности расследования убийства ребенка сектантами в Екатеринбурге

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) опубликовал на своем YouTube-канале видео с мужчиной, обвиняемым в убийстве девятилетнего сына, тело которого было обнаружено в Екатеринбурге. Мужчину задержали в Уфе. На кадрах видно, как его допрашивают следователи, выясняя у него судьбу второго сына.

Представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ленте.ру», что мальчик жив, его местонахождение установлено, он в безопасности. Ему 13 лет.

По данным СКР, вечером 27 ноября 2019 года на телефонную линию дежурной части «Ребенок в опасности» поступило сообщение о том, что в лесопарке «Юго-Западный» в Екатеринбурге обнаружено тело 9-летнего мальчика с признаками криминальной смерти. Оно было завернуто в простыню и прикопано в земле. Установлено, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

Отец мальчика — мужчина 1979 года рождения — расправился с сыном в связи с возникшей личной неприязнью, считают в СКР. Сообщалось, что мальчика били розгами, при этом рот ему заткнули кляпом — именно это и стало причиной смерти.

Мать ребенка допрошена в качестве свидетеля.

В пособничестве убийству обвиняется уроженка Башкирии 1971 года рождения. Сообщалось, что это глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.

Следствие проверяет их причастность к другим преступлениям.

Ранее 2 декабря источник сообщил, что сектанты жестоко избивали детей, чтобы изгнать из них демонов. Гайнулллина заставляла их наказывать, например, за то, что ребенок взял хлеб без спроса, побегал или покричал.

О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель.

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