Стало известно о жестоких методах «изгнания демонов» из детей сектантами

Глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина, последователи которой убили 9-летнего мальчика в Екатеринбурге, заставляла адептов наказывать детей и жестоко бить их за проступки. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ребенка могли наказать за то, что взял хлеб без спроса, побегал, покричал. Детей подвергали жестоким избиениям, чтобы изгнать из них демонов.

«Рты детям сектанты затыкали кляпами, чтобы никто, а особенно соседи, не слышал криков. И рот дополнительно чем-то заматывали, чтобы он не вылетел», — говорит собеседник издания.

Детей в секту привозили адепты, которые разрывали связи с собственными семьями. При этом родные дети Земфиры Гайнуллиной также состояли в секте.

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По данным правоохранительных органов, секта существовала несколько лет, ее адепты переезжали из региона в регион, снимая квартиры. Новых членов секты Гайнуллина вербовала через социальные сети, потом продолжала общаться с последователями в мессенджерах, выманивая у них деньги. Взносы варьировались от 500 рублей до десятков тысяч евро. Присоединившиеся последователи по указанию Гайнуллиной продавали квартиры и кочевали вслед за ней. Среди «Учеников Христа» есть не только россияне, но и граждане Белоруссии и Казахстана.

Глава секты внушала адептам, что слышит Бога, а все, кто ее не слушает, попадут в ад. В секте у всех были свои имена. Так, саму Гайнуллину называли Тамарь.

Сразу после гибели ребенка в Екатеринбурге сектанты покинули Екатеринбург.

Отца убитого мальчика, лидера секты Гайнуллину и рядовых адептов сотрудники правоохранительных органов задерживали уже в другом регионе.

2 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга изберет им меру пресечения: следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель.

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