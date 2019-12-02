Москвичам обозначили сроки появления сугробов

Появление устойчивого слоя снега в Москве ожидается лишь в конце декабря — пока что сугробов нет даже на популярных горнолыжных курортах. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

По словам Паршиной, до конца недели воздух в Москве будет прогреваться до шести градусов тепла, а по ночам ожидаются морозы до минус 4-6 градусов. В начале недели возможны твердые осадки, однако в выходные пройдут дожди, которые смоют снег.

Отмечается, что снежный покров уже установился во многих частях Сибири, Дальнего Востока и Урала, в Карелии, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях.

Ранее сообщалось, что в декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в декабре будут температурные скачки. «Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — сказал он.

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