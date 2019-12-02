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Зеленский нашел «интересное решение» для снижения коммунальных платежей

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло способ снизить коммунальные платежи для граждан страны. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое опубликовано на YouTube.

«Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства», — сказал он.

Зеленский не сообщил никаких подробностей того, как правительство планирует добиться снижения тарифов, и конкретных сроков реализации этой программы.

В октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний Владимира Зеленского. По его словам, сейчас кабмин занимается подсчетами средств, которые есть в распоряжении государства, после этого правительство займется их распределением на различные социальные нужды. Завершение инвентаризации доходов и расходов бюджета планируется не раньше ноября, когда будет утвержден новый проект на 2020 год.

Премьер отметил, что примерно в те же сроки гражданам стоит ждать ясности по обещаниям Зеленского освободить пенсионеров старше 70 лет от коммунальных платежей. Он добавил, что в приоритете остаются потребности пожилых людей.

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